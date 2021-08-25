ضبط 29 مروج مخدرات وأسلحة في حملة أمنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 21 قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 24 متهمًا "لعدد 11 منهم معلومات جنائية").

كما ضبط 7 قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة 8 متهمين، فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار الحملات.