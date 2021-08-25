شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر للفتوى يوضح الحالات التى يُحرم فيها تقاضى المال من "التيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال شغل أذهان الكثيرين خلال الفترة الماضية، وهو حكم الأموال المتحصلة من تحميل برنامج " التيك توك "، بعد انتشار رسائل تطلب تحميل البرنامج وكسب الأموال ، وفند الشيخ محمد العليمي ، عضو مركز الأزهر للفتوى في بث مباشر اليوم الأربعاء، الحكم الشرعى في تلك المسألة.

وفى بداية رده، شدد على وجوب توضيح "هل هذا البرنامج له استخدام واحد أم أكثر من استخدام، بمعنى يستخدم في الخير فقط أم يستخدم في الشر فقط أم يستخدم في كلاهما، إذا كان يستخدم في الخير فقط يجوز للإنسان تحميله وأخذ الأجر منه، أما إذا كان يستخدم في حرام فقط يحرم تحميله ويحرم أخذ الأجر منه، أما إذا كان فيه حلال وفيه حرام أي فيه نفع وفيه ضر لكن غالبه الضر نقول في هذه الحالة إذا تيقن الإنسان من نفسه أنه لن يتضرر من هذا الضر، وسيستخدم هذا البرنامج للنفع فقط نقول له يجوز مع الكراهة تحميل البرنامج"، متابعا: إذا كان البرنامج غالبه النفع وقليله الضر هنا يجوز تحميله.

وأجاب عضو مركز الأزهر للفتوى: هل للإنسان أن يستفيد من المال الناتج عن التيك توك، قائلا: إذا كان هذا الأمر لا يصطدم مع القوانين المنظمة لهذه الأمور ولا يؤدى إلى مفسدة لا في الحال ولا في المآل فلا مانع شرعاً طالما كان استخدام الانسان لهذ البرنامج في أمر مباح غير محرم، كما أن هذا البرنامج لا يشغل وقت الإنسان، ولا يكون سببا لترك بعض الواجبات أو الإهمال في المستحبات، وإن كنا نرى أن استخدام المال الناتج عن التيك توك الأولى الابتعاد عن ذلك، وإذا كان الإنسان في حاجة إليه يلزمه الالتزام بالضوابط المذكورة.