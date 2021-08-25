شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطمئن على سير العمل بمشروع ترميم طريق الكباش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على اللطمئنان على سير العمل بمشروع ترميم طريق الكباش ومعبد الأقصر، وقام بالصعود بنفسه على السلم مع العاملين والمرممين وأجرى حوارا معهم، وذلك لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، بعد التطوير والترميم تزامناً مع احتفال الأقصر بعيدها القومي.





وعرض المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء هانى يونس، بثا مباشرا من تفقد رئيس الوزراء لأعمال الترميم في معبد الأقصر، حيث ظهر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وهو يستقبل السقالات الخشبية لتفقد أعمال الترميم، ولينقل للمرميمن تحيات الرئيس السيسي وتقديره لما يقومون به من جهد رائع يبعث على الفخر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجه صباح اليوم، إلى محافظة الأقصر، إضافة لافتتاح عدد آخر من المشروعات، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وتفقد رئيس الوزراء هذا المشروع الأثري البارز، واستمع إلى شرح من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني حول خطى التطوير والأعمال المتبقية، حيث أكد الوزير أن الكشف عن "طريق الكباش" بدأ لأول مرة في عام 1949، ثم توالت أعمال الحفائر والكشف عنه عبر العقود المتوالية بسواعد مصرية خالصة، لافتاً إلى أن طول الطريق يبلغ حوالي 2.7 كم، ويمتد من الكرنك شمالا مروراً بمعبد موت، وانتهاء بمعبد الاقصر جنوباً، ويتكون من ممشى من الحجر الرملي تحيطه تماثيل لأبي الهول على الجانبين، مع عناصر معمارية أخرى ترجع لعصور مختلفة.



رئيس الوزراء يتفقد معبد الكرنك



استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش