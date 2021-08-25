شكرا لقرائتكم خبر عن بداية ارتفاع فى حرارة الجو.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 إلى الإثنين المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يبدأ الجمعة المقبل، وفيما يلى ننشر درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة بداية الارتفاع فى درجات الحرارة .

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 أغسطس:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة