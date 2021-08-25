شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى: غلق كوبرى دوران الكيلو 84 بطريق الإسكندرية الصحراوى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى ما نشر بشأن غلق طريق (القاهرة – الإسكندرية الصحراوى) مؤكداً أنه تم غلق كوبرى دوران الكيلو 84 (الدوران القادم من الإسكندرية للعودة إتجاه الإسكندرية مرة أخرى) لمدة 10 أيام فقط اعتباراً من الساعة 8 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 25\8\2021 على أن يكون البديل لكوبرى الدوران المشار إليه كوبرى الخطاطبة (على بعد 1,5 كم من الدوران الجارى إغلاقه) دون تعطيل للحركة المرورية، وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق (القاهرة- إسكندرية الصحراوى).

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة.