شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لفتيات حادث الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها تشعر بآلام الأسر التى تعرضت فتياتهن لحادث بالأسمرات، وذلك خلال مشاركتهن فى مسابقات رياضية، متابعة: "قلبى مع أسرهن ونتمنى لهن الشفاء العاجل والتعافى".

ووعدت وزيرة التضامن، بتوفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية اللازمة وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهن وأسرهن.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة العامة للثروة السمكية، فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتى يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون فى تنفيذها صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك.

وأكدت وزيرة التضامن، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بدعم المصابين فى الحوادث التى أدت الى إعاقة، وأنها تتولى الأسر بالكامل وتوفر لهم أجهزة تعويضية وأطراف الصناعية.