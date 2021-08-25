شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين يلتقى محافظ القاهرة لمناقشة لائحة رسوم التصوير بشوارع العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مع أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، لمناقشة لائحة رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية بشوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة، بما يضمن تحصيل المحافظة لمستحقاتها المالية.

وأكد أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، لـ الخليج 365، عقب لقائه بمحافظ القاهرة، أنه ناقش مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ضرورة تخفيض رسوم التصوير السينمائي بشوارع محافظة القاهرة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وافق على اللائحة الخاصة بتحصيل الرسوم بتاريخ 16 أغسطس من العام الجارى، ليتم تحصيل رسوم بواقع 15 ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير، وتحصيل رسوم 100 ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير.

يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة.