شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: ربط محطة عيون موسى بالسويس بمنظومة الرصد الإلكترونية للانبعاثات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر بمحطة كهرباء عيون موسى الواقعة في محافظة السويس، حيث تم ربط وحدتي إنتاج بمدخنتين، ورصد كل من أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول اكسيد الكربون والجسيمات الصلبة الكلية، والظروف المرجعية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة السويس (15) منشآة بعدد (62) مدخنة.

وصرحت الدكتورة ياسمين فؤاد اليوم الأربعاء، بأن هناك 84 منشأة كبرى حتى الآن تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بالوزارة ، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة على التركيز على قطاعي توليد الطاقة والنقل فى خطة إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، لكونهما مسئولين عن 43% و23% على التوالي عن تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر وهي المؤثر الرئيسي على جودة الهواء.

وأضافت فؤاد أن إجمالي عدد محطات توليد الطاقة الكهربائية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وصل لعدد 25 محطة ، مشيرة إلى استمرار الجهود لربط محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدون استثناء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات وذلك في إطار إحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، لافتة إلى أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية بلغ عدد (84) منشأة تمثل 382 مدخنة.