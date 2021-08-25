شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة وأنه جارى الصرف للمستفيدين عن شهر أغسطس الجارى، وذلك لمن تخلفو عن الصرف فى الموعد المحدد، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

على جانب آخر، يستمر بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، فى صرف معاشات أغسطس الجارى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

