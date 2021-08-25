شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المالية: تكليف رئاسى بتحويل مصر لمنطقة لوجستية عالمية متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكدت وزارة المالية، حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغنى بفرص عمل، على نحو يُساعد فى الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التى تُتيحها مصر فى مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة. وأضافت الوزارة، فى مؤتمر حول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر، أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التعليم: المؤجل لامتحان الدور الأول بالثانوية يدخل دورا ثانيا بالدرجة الكاملة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب المؤجل لامتحان الدور الأول بالثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020،2021، يؤدى امتحان الدور الثانى بالدرجة الكاملة فى المادة وليس بنصف الدرجة، أما الراسب فى مادة أو مادتين يؤدى امتحان الدور الثانى بنصف الدرجة فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لجميع الشُعب للعام الدراسى الحالى، على تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والإثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ الجمعة بقيم تصل 5 درجات ببعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار، تشير لطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة تدريجيا من يوم الجمعة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، ومن 3 : 5 درجة مئوية على جنوب الصعيد .

ويشهد اليوم الأربعاء ، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء ، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .

إحباط محاولة أجنبى تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية

في ضربة أمنية قوية للصوص التاريخ والقيم الحضارية، نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما جرائم تهريب القطع الآثرية المحظور تداولها.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام (صاحب شركة برمجيات كمبيوتر "يحمل جنسية إحدى الدول" ، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) داخل إحدى الحاويات ، كما أكدت التحريات أن الحاوية المشار إليها تحوى قطع أثرية محظور تداولها.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها ، وأسفرت أعمالها عن ضبط (5 أبواب كبيرة الحجم – 2 قطعة أثاث وجميعها ترجع للعصر العثمانى وتخضع لقانون حماية الآثار) ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هيئة الرعاية الصحية: نجاح جراحة لاستعدال الفكين لمريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة، عن نجاح جديد لقسم جراحات الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد، والذى قام بإجراء جراحة نادرة لمريض لاستعدال الفكين، وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

وأوضح بيان الهيئة، أن المريض البالغ من العمر 26عاما، حضر إلى عيادة الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد، ومن خلال الكشف عليه تبين أنه يعاني من تشوه في الفكين مع بروز الفك السفلي، مما استلزم التدخل الجراحي لاستعدال الفكين، لافتًا أن تكلفة هذه العملية في القطاع الخاص تبلغ 120ألف جنيه، بينما لن يدفع المريض أكثر من 300 جنيه تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.





وتابع البيان، تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتقرر له إجراء جراحة لإصلاح تشوهات الفكين وعلى الفور تم عمل تقويم جراحي للفكين عن طريق تقديم الفك العلوي واسترجاع الفك السفلي، وذلك لإصلاح تطابق الأسنان وإعادة الشكل الجمالي للوجه، والمنتفع الآن بحالة جيدة.

انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة بسبب عطل مفاجئ بأحد الروافع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق هضبة الأهرام وإسكان الشباب وإسكان الضباط وذلك نتيجة حدوث عطل كهرباء برافع مياه دهشور.

وأعربت الشركة عن أسفها نتيجة هذا العطل الخارج عن إرادتها.

وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.