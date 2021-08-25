شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الثانوية العامة 2021.. التعليم: من يثبت حقه فى درجات سيحصل عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، منذ السبت الماضى ولمدة أسبوع، مشيرة إلى أن هدده يتم فحص الطلبات يدويا وبدقة وأى طالب يثبت حقه فى درجات سيحصل عليها، والوزارة حريصة على مصلحة ومستقبل أبنائها الطلاب، مشددة على أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 تم بدقة عالية وتطابق فى درجات الطالب فى جميع مراحل التصحيح الإلكترونى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها

عدم سداد أية رســـوم ( التظلم مجاني ) ولا توجد قيــود على عــدد المواد المتظلم منـها، ومدة التظلم اسبوع يبــدأ من السبت 21-08-2021 م حتي الخميس 26-08-2021 م، ويتــم تحديـد ( المادة أو المواد ) المتظلم منهـــا.



وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد إنتـهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعــة الموقع بعد التسجيل للإطــلاع على نتيجـة طلب التظلم.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

