شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ الجمعة بقيم تصل 5 درجات ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار، تشير لطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة تدريجيا من يوم الجمعة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، ومن 3 : 5 درجة مئوية على جنوب الصعيد .

ويشهد اليوم الأربعاء ، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء ، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .