جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان​: رفع كفاءة وتطوير الطرق بالحي الثالث وتنفيذ خزان تكديس بشمال خليج السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن إدارة الطرق بالجهاز قامت بتنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي الثالث بالمدينة ضمن أعمال التطوير بالحي، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمدينة تباعاً لتشمل أحياء المدينة كافة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم التأكيد على الشركات المنفذة بدفع العمل بالمشروعات بالمدينة لسرعة الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وفي سياق متصل، صرحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، بأنه جارٍ تنفيذ عدة أعمال للمرافق بالمدينة، موضحةً أنه جار تنفيذ أعمال خزان التكديس للمياه سعة 8 آلاف م3، لخدمة المنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقه، وذلك في إطار رفع كفاءة البنية التحتية وأعمال التطوير.

وأضافت مخلوف، أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال ربط غرف الخزان على شبكة التغذية للمنطقة، حيث تم التوجيه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني والتنسيق الكامل مع استشاري المشروع لتنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأضافت رئيس الجهاز، أنه جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال الصيانة بعنبر الطلمبات الخام بمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقه، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على تنفيذ أعمال الصيانة على الوجه الأمثل طبقا للمواصفات المنصوص عليها.

وأشارت إلى أن محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقه هي المسئولة عن استقبال الصرف الصناعي من المصانع والشركات بمنطقة عتاقه الصناعية بطاقة حوالي ٥٢ ألف م3/يوم.

وتابعت المهندس أعمال الري وصيانة المسطحات بالمنطقة الصناعية بعتاقه، لتعظيم الاستفادة من المياه المستخدمة في أعمال الري، مشددة على ضرورة بذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى المسطحات الخضراء بالمنطقة.