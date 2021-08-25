للمطعمين باللقاح الصيني.. كيف تحصل على اللقاح المعتمد للسفر؟ (طريقتان مختلفتان)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أتاحت وزارة الصحة والسكان، للمواطنين الراغبين في السفر وحصلوا على لقاح غير معتمد بإحدى الدول خاصة للقاحات "سينوفارم - سينوفاك - سبوتنيك V"، الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح المعتمد دوليا تسهيلًا عليهم.

وبحسب وزارة الصحة، فإنه تم التنسيق مع وزارة الهجرة، لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، للتسجيل لدى الوزارة حتى يتم موافاة وزارة الصحة بكل البيانات لاتخاذ اللازم تجاه المسافرين وإعطائهم الجرعة اللازمة للقاح المعتمد لدى الدول المتوجهين إليها.

وطالبت وزارة الهجرة المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي: https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7، موضحين خلالها مكان تلقيهم التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

الطريقة الثانية

كما أتاحت وزارة الصحة، طريقة أخرى لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في الحصول على اللقاح المعتمد، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح عبر الرابط: https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/travel-registration.

ويتم التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإليكتروني https://www.egcovac.mohp.gov.eg/

2- اختيار "التسجيل لطلب اللقاح"، ثم اختيار "تطعيم بغرض السفر"

3- كتابة البيانات المطلوبة، وفي خانة الجنسية يتم اختيار "مصري- إعادة تطعيم لأغراض السفر"

4- استكمال الإجراءات والبيانات وتأكيد عملية التسجيل

5- سيتم إرسال رسالة لتأكيد التسجيل