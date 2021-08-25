أمن المنافذ: ضبط 34 قضية متنوعة.. وتنفيذ 181 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 34 قضية متنوعة، وتحرير 1784 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 181 حكم قضائي متنوع، وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (1) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.