رئيسا قضايا الدولة ومجلس الدولة يهنئان المستشار عزت أبوزيد بتوليه رئاسة النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استقبل المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة،

كما استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأن جاءت الزيارتين لتقديم التهنئة للمستشار عزت أبوزيد، بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

ومن جانبه حرص المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على التأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وأهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون.