محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحري.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام (صاحب شركة برمجيات كمبيوتر "يحمل جنسية إحدى الدول"، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) داخل إحدى الحاويات، كما أكدت التحريات أن الحاوية المشار إليها تحوي قطع أثرية محظور تداولها.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط (5 أبواب كبيرة الحجم – 2 قطعة أثاث وجميعها ترجع للعصر العثماني وتخضع لقانون حماية الآثار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما جرائم تهريب القطع الآثرية المحظور تداولها.