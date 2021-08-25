الداخلية تشن حملة لضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن القاهرة من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (مصر القديمة – أول السلام – الزاوية الحمراء) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية" – كمية من المشغولات الذهبية – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وقيامه بالاشتراك مع (شقيقه، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان "غير متواجد") بالإتجار في المواد المخدرة.

ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة) وذلك حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

ضبط (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر البودر– مبلغ مالي – هاتف محمول - ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (550٫000 – خمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً)، وتم إخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.