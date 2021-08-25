بعد 4 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بدمياط.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، أفادت بقيام كلٍ من ( 5 عاطلين – لأربعة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول دمياط)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سلاح أبيض "مطواة"- قصافة – مبلغ مالي)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً على النحو المشار إليه ، وأضافوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسمي شرطة (أول وثان دمياط) ، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.