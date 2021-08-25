الداخلية: ضبط 362 طربة حشيش بحوزة عدد من العناصر إجرامية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 362 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدد من العناصر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط (عدة عناصر إجرامية)، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة ، متخذين من دوائر أقسام شرطة (برج العرب – ثان العامرية – أول العامرية) بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام – مبلغ مالي – 5 هواتف محمولة) بحوزة (5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك حال استقلالهم عدد ثلاثة سيارات بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

ضبط (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

ضبط (2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫555٫000 – اثنان مليون وخمسمائة وخمس وخمسون ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.