ضبط عنصر إجرامي وبحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بالجيزة

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت بقيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزته (بندقية آلية - 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية - 8 كيلو جرام من مخدر البانجو - 120 جرام لمخدر الهيروين - 250 جرام لمخدر الحشيش - 50 جرام لمخدر الأفيون - سلاح أبيض "مطواة" - ميزان حساس - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والأبيض لحماية نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد الإتجار والترويج.