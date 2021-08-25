شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة أجنبى تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضربة أمنية قوية للصوص التاريخ والقيم الحضارية، نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما جرائم تهريب القطع الآثرية المحظور تداولها.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام (صاحب شركة برمجيات كمبيوتر "يحمل جنسية إحدى الدول" ، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) داخل إحدى الحاويات ، كما أكدت التحريات أن الحاوية المشار إليها تحوى قطع أثرية محظور تداولها.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها ، وأسفرت أعمالها عن ضبط (5 أبواب كبيرة الحجم – 2 قطعة أثاث وجميعها ترجع للعصر العثمانى وتخضع لقانون حماية الآثار) ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







