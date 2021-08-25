شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. مكتب التنسيق يناشد طلاب الثانوية سرعة تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، طلاب الثانوية العامة بالمرحلة أولى للتنسيق بسرعة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكترونى وادخال أى تعديلات عليها قبل غلق موقع التنسيق المقرر له مساء اليوم الأربعاء .

ويتاح أمام الطلاب التسجيل من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية والتى تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتى 3 عصرا أو من خلال الحاسب الالي الشخصى للطالب المزود بالانترنت .

كما يتيح موقع التنسيق الإلكترونى الفرصة أمام الطلاب لتعديل الرغبات طوال الأيام المحددة للمرحلة الأولى للتنسيق والتى من المقرر أن تنتهى اليوم الأربعاء.

كان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 111 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من اليوم الأربعاء.