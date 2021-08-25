شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: نجاح جراحة لاستعدال الفكين لمريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة، عن نجاح جديد لقسم جراحات الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد، والذى قام بإجراء جراحة نادرة لمريض لاستعدال الفكين، وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

وأوضح بيان الهيئة، أن المريض البالغ من العمر 26عاما، حضر إلى عيادة الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد، ومن خلال الكشف عليه تبين أنه يعاني من تشوه في الفكين مع بروز الفك السفلي، مما استلزم التدخل الجراحي لاستعدال الفكين، لافتًا أن تكلفة هذه العملية في القطاع الخاص تبلغ 120ألف جنيه، بينما لن يدفع المريض أكثر من 300 جنيه تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.





وتابع البيان، تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتقرر له إجراء جراحة لإصلاح تشوهات الفكين وعلى الفور تم عمل تقويم جراحي للفكين عن طريق تقديم الفك العلوي واسترجاع الفك السفلي، وذلك لإصلاح تطابق الأسنان وإعادة الشكل الجمالي للوجه، والمنتفع الآن بحالة جيدة.

فيما استكمل البيان، مستشفى السلام بورسعيد يعد من المستشفيات الكبرى، و طيضم نخبة من أمهر الأطباء في كافة التخصصات الطبية، مشيرًا إلى الفريق الطبي الذي قام بإجراء الجراحة والذي ضم كل من د.أحمد عبدالسلام "استشاري تقويم الأسنان"، د.أحمد توفيق، د.حاتم بركات "اخصائيي جراحة الوجه والفكين"، ومعاونة د.إسراء شوقي "اخصائي التخدير"، عزة رمضان "فني التخدير"، ومشاركة فريق التمريض المميز بالمستشفى.

وتابع: مستشفى السلام هو أحد المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد، والحاصل على إعادة التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويتميز بكونه مستشفى متعدد التخصصات الطبية، حيث يتوفر بداخله العديد من الخدمات المستحدثة لعلاج المنتفعين داخل نطاق المحافظة وبأحدث التقنيات العالمية، ومنها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة.

وأضاف: بلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة من خلال العيادات الخارجية بمستشفى السلام بورسعيد 60 ألف خدمة طبية، بينما تم تقديم أكثر من 5 آلاف خدمة طبية من خلال الأقسام الداخلية والعمليات بالمستشفى، وذلك منذ بداية عام 2021 وحتى الآن.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن توفير الكوادر الطبية الماهرة وخاصةً في التخصصات الدقيقة ليس من السهولة بمكان واحد، وهو ما توفره الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، علمًا بأن هؤلاء الأطباء مطلوبون في كل دول العالم، مؤكدًا أن ذلك يضمن تحقيق الجودة والتميز في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة، وبما يوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المواطنين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.