شكرا لقرائتكم خبر عن العليا لاختبارات القدرات تناشد المتغيبين عن الاختبارات التوجه للكليات لأداء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات بسرعة التوجه إلى الكليات التى حجزوا اختبارات القدرات لها لعقد الاختبارات وأدائها.

وأوضح الدكتور سيد قنديل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اليوم الأربعاء آخر موعد لاستقبال الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات لتسجيلهم وإتمام الاختبارات لهم.

وأشار رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بلغ 230 ألف طالب بإجمالى تسجيل 405 آلاف رغبة حيث إن هناك بعض الطلاب تقدموا لأكثر من رغبة، مؤكدا أن إجمالى من أدى اختبارات القدرات حتى الآن حوالى 150 ألف طالب.



وعلى جانب آخر، كان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 111 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.