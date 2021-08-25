شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج الوسائط المطبوعة بفنون تطبيقية جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن أهداف برنامج الوسائط المطبوعة وهي إعداد مصمم قادر على القيام بعمليات التصميم والإنتاج وحل المشكلات المتعلقة بها في مجال صناعة الطباعة والصناعات المرتبطة بها.

ويعتبر برنامج الوسائط المطبوعة احد البرامج المتميزة التي تقدمها جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

وتعد الدراسة في البرنامج دراسة متخصصة ومتميزة للتصميم والتكنولوجيا لتحقيق التميز والوصول بصناعة الطباعة للأسواق العالمية.

ويستطيع الطالب بعد التخرج العمل في العديد من مجالات العمل وهي دور النشر ومؤسسات الطباعة الصحفية، مؤسسات طباعة المطبوعات المؤمنة والبنكنوت، مؤسسات الطباعة التجارية والدعائية، مؤسسات طباعة التغليف، مؤسسات التجهيزات الطباعية بأنواعها المختلفة، مؤسسات التصميم الطباعي، مؤسسات الدعاية والإعلان، أقسام الدعاية وتصميم المطبوعات بكافة المؤسسات علي اختلاف أنشطتها، مؤسسات تحويل الخامات الورقية والكرتونية.