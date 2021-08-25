شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 إلى الإثنين المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

- طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- اعتبارا من الجمعة 27 أغسطس ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء كما يلى ، حيث يكون الارتفاع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، ويقيم تتراوح من 3 : 5 درجات على جنوب الصعيد ، ليسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية نهارا شديد الحرارة رطب على كافة الأنحاء .

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.