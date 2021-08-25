شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. اختبارات القدرات للشهادات المعادلة تنطلق السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور وزير التعليم العالي علي عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام 2021، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وقالت وزارة التعليم العالى، إنه تيسيرا علي أبنائنا الطلاب فقد تقرر تسجيل إجراء اختبارات القدرات أسوة بما تم مع أبنائنا بالثانوية العامة عن طريق موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg:



وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه علي أن يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة كما يلي

السبت 28/8/2021 التربية النوعية موسيقية–شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة

الاحد 29/8/2021 التربية النوعية(فنية) – شعبة التربية الفنية بكليات التربية

الاثنين 30/8/2021 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

الثلاثاء 31/8/2021 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

الاربعاء 01/9/2021 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان

الخميس 02/9/2021 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان

السبت 04/9/2021 رسم الفنون



الاحد 05/9/2021 التربية الرياضية للبنين كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان

التربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان



الاثنين 06/9/2021 الأعـــلام كلية الأعلام – جامعة القاهرة

الثلاثاء 07/9/2021 السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق بالمنيل- جامعة حلوان

الاربعاء 08/9/2021 التمريض كلية التمريض – جامعة القاهرة

الخميس 09/9/2021 الكليات التكنولوجية بمقركلية تكنولوجية الصناعة والطاقة ج0 القاهرة التكنولوجية بالتجمع الخامس

السبت 11/9/2021 تربية نوعية بالمنصورة (شعبة مسرح تربوى) لأبناء الدقهلية كلية التربية- جامعة المنصورة

• علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:-

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.