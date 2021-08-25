شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى غدا من قبول تظلمات طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق غدا الخميس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الحالي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام الماضية فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا على النحو التالى:



- المواد التي تم امتحانها بنظام البوكليت يتم الاطلاع عليها بعد تسديد رسوم الاطلاع للورقة الامتحانية الواحدة مبلغ ١٠٠ جنيه مصري تسدد في البنوك المصرية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- الامتحانات التي تم امتحانها بنظام البابل شيت يتم تسجيل اسم المادة علي النموذج (form) الذي أعدته وحدة دعم مدارس المتفوقين، علي أن يتاح التسجيل حتي يوم الخميس الموافق 2021/8/26 وبدون مقابل، وسيتم إرسال الرابط الخاص بالنموذج (Form) لجميع الطلاب عبر البريد الإلكتروني المدرسي، وسيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم علي إيميل الطالب المسجل بالمدارس بعد الإنتهاء من فحص التظلم.







