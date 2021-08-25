نهى تطلب الخلع: "عامل نفسه بيفهم في كل حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "نهى. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلع خلع زوجها، مبررة: "عامل نفسه بيفهم فى كل حاجة".

وقالت الزوجة في حديثها لمصراوي: "زوجى دائماً يظهر للموجودين بأنه يفهم بكل شئ حتى الطب والهندسة والمحاماة، علمت بعد الزواج منه أننا غير متكافئين على الإطلاق، حاولت تغييره والحديث معه لكنه لم ينتبه لكلماتي ولا يريد التغير فهي جينات وراثية عن والده".

تروى الزوجة تفاصيل زواجها من "عماد. ص" (38 سنة)، قائلة إن إحدى الجارات رشحته، وبعد التعارف وجدته عن طريق الحديث شخصية بشوشة ومحترمة وصاحب مكانة مرموقة بالمجتمع، فهو يعمل بأحد البنوك، وطريقته فى الحديث جعلتني أشعر بأنه زوج تتمناه كل الفتيات.

وأضافت أنها بعد فترة وافقت على خطبة استمرت سنة، وبعد الزفاف انتقلنا لعش الزوجية، في زواج دام سنتين دون إنجاب.

وأكملت "بعد الزواج رأيته شخصية غريبة ولا يفكر إلا في التداخل مع الناس التي يعرفها ولا يعرفها، ويُظهر في أوقات أنه طبيب ومرة مهندس والأخرى محامي، ويفهم بكل شئ وهو لا يعلم عنها".

وأشارت إلى أنها غادرت منزل الزوجية غاضبة، وطلبت الطلاق لكنه رفض.

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة دعوى خلع تحمل رقم 41 لسنة 2020، وما زالت منظورة حتى الآن.