شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف 19 طنا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق سيارات وزارة الأوقاف المخصصة لتوزيع لحوم الأضاحى، اليوم الأربعاء، إلى 5 محافظات لاستكمال توزيع لحوم الأضاحى، حيث سيتم توزيع 19 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "بني سويف- الفيوم- الدقهلية- أسيوط- المنيا"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "الفيوم- الدقهلية- أسيوط- المنيا" و3 أطنان لمحافظة بني سويف، وذلك للأسبوع الخامس من بدء مرحلة التوزيع.

وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق أنه حتى الآن توزيع 631 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية – بني سويف – الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط - سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

فيما جددت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، توجيهاتها للعاملين في مشروع لحوم صكوك الأضاحى ، بضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.