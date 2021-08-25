شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحجز مكان انتظار سيارتك أمام منزلك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت عدة مناطق على مستوى الجمهورية تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات، رقم 150 لسنة 2020، ويعرض الخليج 365 الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح لحجز مكان انتظار السيارة أمام العقار الخاص بك.

1- صورة بطاقة الرقم القومى.

2- صورة رخصة السيارة.

3- إحضار الأصل للاطلاع عليه.

4- تقديم الأوراق المذكورة مع طلب حجز مكان الانتظار.

5- تقدم الطلبات للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

6- تتم معاينة المكان من قبل الحى خلال يومين من تقديم الطلب.

7- عقب المعاينة يتم دفع رسوم الانتظار بالشهر.

8- قيمة الرسوم 300 جنيه مضاف إليها الضريبة.

9- الأفضل الدفع بالفيزا لتجنب دفع رسوم إضافية عند الدفع كاش.

10- يتم إصدار إيصال ولافتة باسم المشترك ووضعها مكان حجز السيارة.

11- يتم وضع حواجز بمكان حجز انتظار السيارة لمنع وقوف سيارات أخرى.

12- يتحمل المواطن تكاليف الحواجز ويشترى الحواجز بنفسه.

13- من الممكن أن تدفع رسوم سنة كاملة دفعة واحدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، العام الماضى، ويصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولى لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع تحديد الأماكن والأوقات التى يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص، وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك.