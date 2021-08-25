شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 20 مليار جنيه لتحسين كفاءة شبكات الكهرباء بقرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل، تلبية احتياجات أهالى القرى والفئات الأكثر احتياجا فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، وتعمل على رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة من خلال خطة موسعة لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية يتم تنفيذها على 3 مراحل، خاصة أن الكهرباء تمثل أساس كل بيت، كما أنها أساس للتنمية، وكذلك أساس فى مبادرة حياة كريمة وفي كل نواحى الحياة، وهو ما يجعلها على رأس أولويات عمليات التنمية بقرى المبادرة .

وتضمن بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) الذى عرض أمام بمجلس النواب، مخصصات "حياة كريمة" في خطة عام 2022/21 تبلغ 200 مليار، منها 20 مليارا لصالح قطاع الكهرباء.

وحسب تصريحات للدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فقد أكد جاهزية شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية، منوها بوجود برامج صيانة هدفها التأكد من جاهزية المهمات الكهربائية لتلبية الاحتياجات الموجودة، بالإضافة لضمان استمرارية عمل وحدات الإنتاج، قائلا: "المرحلة الأولى القادمة من المبادرة ستصل تكلفة الكهرباء لـ 24 مليار جنيه، وقد تصل لـ 70 مليار جنيه، لتغطي 4500 قرية، ضمن مبادرة حياة كريمة"، ونرصد أبرز المعلومات عن الجهود فى ذلك القطاع:

- تصل التكلفة الإجمالية لصالح "الكهرباء" فى مراحل المبادرة لـ70 مليار جنيه.

- يستهدف تحسين الشبكات الكهربائية فى 150 مركزا.

- يتم تطوير 51 مركزا بتكلفة 24 مليار جنيه فى المرحلة الأولى بحياة كريمة.

- سيتم توفير مصدرين للتغذية الكهرباء لكل قرية لمواجهة أى انقطاعات.

- زيادة الجهد الكهربائى لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية.

- استبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك.

- يستهدف وضع 8 آلاف محول كهرباء و13 ألف كشك كهرباء.

- الحكومة أنفقت 36 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات الأخيرة لرفع قدرة شبكات الكهرباء.

- ضخ 185 مليون جنيه بمرحلة سابقة للقرى الأكثر احتياجا فى 11 محافظة.