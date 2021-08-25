شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: إنهاء 90% من أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بـ244 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تطوير الأماكن العشوائية التي تم اختيارها بعناية قبل عام، مضيفا أنه تم تخصيص 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية بالمحافظة تخدم نحو 2 مليون نسمة من السكان، ضمن مبادرة حياة كريمة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم الانتهاء من 90% من أعمال تطوير منطقة العصافرة قبلى بتكلفة 244 مليون جنيه.

وكان لحى المنتزه أول شرق الإسكندرية نصيب كبير فى مشروعات التطوير، حيث تم تنفيذ مشروعات التطوير فى مناطق السيوف شماعة بحى شرق والعصافرة قبلى وخورشيد، والمراغى.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير منطقة العصافرة قبلي شملت أعمال الرصف لما يقرب من500 شارع بطول 51543 مترا بتكلفة تقدر بـ93 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم رفع كفاء الإنارة العامة بجميع شوارع المنطقة بتكلفة إجمالية تقدر بـ11 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم الانتهاء تماما من مشروعات الإنارة التى تخدم المنطقة بالكامل، حيث تم تركيب 1903 ذراع إنارة، و160 عامود، و2088 كشاف بالمنطقة.