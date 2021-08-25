شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2021.. شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس شروط التسجيل ببرامجها الدراسية وكذلك البرامج المتميزة للعام الدراسي 2021 / 2022 وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

وكشفت الكلية عن شروط قسم اللغة الفرنسية و آدابها، حيث يقبل الطالب الحاصل على 45 درجة في مادة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة.

ويشترط الالتحاق بهذا القسم أن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأوروبية الأولي ، واجتياز الامتحان التحريري للطالب الحاصل على أقل من 45.

وكان الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب أعلن إطلاق الكلية 4 برامج دراسية جديدة العام الماضى بمصروفات وتتضمن : برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية ( جيوماتكس )، برنامج اللغة الهندية ، برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية ، برنامج الدراسات الإنجليزية البينية.

وأشار مرتضى إلى أنه يستفيد من هذه البرامج الطلاب خريجي الثانوية العامة أو الشهادات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى الطلاب الوافدين.

جدير بالذكر أن الكلية أعلنت شروط الالتحاق بالبرامج الدراسية القائمة والتى تشهد إقبالا كبيرا أيضا من الطلاب وتشمل هذه التخصصات : " اللغة الإنجليزية وآدابها ، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها ( الفارسي - الاوردو - التركي ) ، اللغة العبرية ، المكتبات والمعلومات ، الحضارة الأوروبية القديمة ، التاريخ ، الجغرافيا ، الفلسفة ، علم النفس ، علم الاجتماع ، علوم الاتصال والإعلام وأخيرا برنامج الدراما والنقد المسرحي.