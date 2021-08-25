شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الكنيسة: ندرس أوضاع أنشطة الكنائس بشأن الموجة الرابعة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية، إنه جار دراسة أوضاع الكنائس والإيبارشيات المختلفة فى محافظات مصر، فى ظل الحديث عن الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكد المتحدث الرسمى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أنشطة الكنيسة عادت الفترة الماضية بنسبة 50% بعد انخفاض الإصابات، ولكن مع الحديث عن الموجة الرابعة تجرى الآن دراسة أوضاع الإيبارشيات المختلفة.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت إن الوزارة بدأت توريد اللقاحات التى تم تصنيعها ابتداء من الغد فى جميع المحافظات، مؤكدة أن الوزارة لديها تحد كبير فى توزيع اللقاحات لأن هناك 10 دول فى العالم استطاعت الحصول على لقاح كورونا من الإنتاج العالمى.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى عن الوضع الوبائى بشأن اللقاحات، أن الإصابات فى العالم تزايدت بشكل كبير وأقل موجة كانت الأولى، ونتوقع زيادة أكبر مع الموجة الرابعة، مؤكدة أن اللقاح يقلل بنسبة 90٪؜ من دخول المستشفيات، موضحة أن مصر تشهد ارتفاعا فى الأعداد الفترة الأخيرة ويعنى ذلك أنه لا بد من تكثيف اللقاحات الفترة القادمة.

وبخصوص الموقف من اللقاحات، ذكرت أن الوزارة بدأت فيه منذ شهر مايو الماضى فى جميع المناطق السياحية، حفاظا على السياحة والدخل القومى وآخر أسبوعين كثفنا التواجد وزيادة اللقاحات وهناك 512 مركزا ثابتا للقاحات فى جميع مراكز الجمهورية، موضحة أن وزارة الصحة تعمل من 9 صباحا حتى الساعات الأولى من اليوم التالى لإعطاء لقاح كورونا لأغراض السفر.