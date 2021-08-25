شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إضافة أدوية جديدة لبروتوكول كورونا يرفع نسب الشفاء لـ95% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الأدوية الجديدة التى تم إدراجها فى بروتوكولات كورونا تحقق نسب شفاء تصل إلى 95%، مؤكدة أنها ستقلل من الوفيات ومن عدد الحالات الحرجة بمستشفيات العزل.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أنه منذ الأسبوع الماضي شهدت مصر ارتفاعًا بسيطًا في معدلات الإصابات بشكل منتظم على المنحنى التصاعدى، مع انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات، مؤكدة أهمية تكثيف تلقى اللقاحات للمواطنين، حيث تقلل من فرص دخول المستشفيات بنسبة تصل إلى 90% بناءً على التقارير الدولية داخل مصر وخارجها.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تكثيف تلقى اللقاحات خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، حيث تم تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظات والمدن السياحية، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس مما يساهم فى الحفاظ على تنشيط السياحة الآمنة، مضيفة أنه تم تسجيل 10 ملايين مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقى لقاحات كورونا، وتم تطعيم 7.5 ملايين، مؤكدة أنه خلال أيام قليلة سيتم إرسال رسائل بمواعيد تلقى اللقاحات لـ100% من المسجلين بالتزامن مع طرح لقاح سينوفاك فاكسيرا فى المراكز على مستوى الجمهورية، داعية كافة المواطنين بالتسجيل لتلقى اللقاح، والتواصل من خلال الخط الساخن 15335 أوالموقع الإلكتروني للوزارة للمساعدة فى عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.