شكرا لقرائتكم خبر عن للعمالة غير المنتظمة.. كيفية الانضمام لمنظومة التأمين الاجتماعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تطبيق منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكل فئاتها.

ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير كيفية انضمام العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمين الاجتماعى:

يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذى يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:

1. صورة شهادة الميلاد المميكنة.

2. صورة بطاقة الرقم القومي.

3. طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

4. صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

5. بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشا آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

6. تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

7. شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

8. بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.