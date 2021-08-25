شكرا لقرائتكم خبر عن للعمالة غير المنتظمة.. كيفية الانضمام لمنظومة التأمين الاجتماعى؟ والان مع تفاصيل الخبر
ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير كيفية انضمام العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمين الاجتماعى:
يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذى يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:
1. صورة شهادة الميلاد المميكنة.
2. صورة بطاقة الرقم القومي.
3. طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
4. صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
5. بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشا آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.
6. تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
7. شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
8. بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.