شكرا لقرائتكم خبر عن للأئمة والواعظات.. شروط مسابقة الأوقاف للقراءة الحرة بجوائز تصل لـ25 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديريات وزارة الأوقاف، تلقى طلبات الأئمة والواعظات الراغبين في المشاركة في مسابقة القراءة الحرة المتقدمة للأئمة والواعظات للعام الحالى 1443هـ / 2021م، حيث تستمر لمدة 10 أيام منذ تاريخ الإعلان على الموقع الرسمى (أوقاف أونلاين)، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة، وإيمانًا بالدور الكبير الذي يقوم به الأئمة والواعظات في التثقيف والتنوير.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المسابقة اختيارية لجميع الأئمة والواعظات والمفتشين ورؤساء الأقسام ومديرى الإدارات بالمديريات والديوان ، فعلى من يرغب الاشتراك فى المسابقة التقدم بطلب لمديريته مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومى ، محددًا به الفرع الذى يرغب فى الاشتراك فيه ، مع المسئولية الكاملة للمديرية فى تنفيذ هذا الشرط، ويختار المتسابق فرعًا واحدًا من الفروع الثلاثة ، ويكون الامتحان تحريريًّا بالمديريات، ويحق لمن حصل على درجة 60% فأكثر دخول الامتحان الشفوى بالمديرية ، ومن يحصل على 60% فأكثر يحق له دخول الاختبارات النهائية بديوان عام الوزارة.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أفرع مسابقة القراءة الحرة المتقدمة للأئمة والواعظات والجوائز التي يحصل عليها الفائزون:





الفرع الأول :1- حفظ وتفسير سورة الأعراف.

2- أبواب : (الصلاة - الصيام - الزكاة - الحج) من كتاب المجموع للإمام النووي.

3- كتاب بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة - للشيخ عبد المتعال الصعيدي.





الفرع الثانى :1- حفظ وتفسير سورة التوبة.

2- كتاب مناهل العرفان فى علوم القرآن - للشيخ/ محمد عبد العظيم الزرقاني.

3- كتاب الخصائص - للإمام/ أبى الفتح عثمان بن جني.





الفرع الثالث :1- حفظ وتفسير سورة النحل.

2- كتاب أصول الفقه - للشيخ/ محمد أبو زهرة.

3- كتاب مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب - للإمام/ أبى محمد عبد الله بن هشام الأنصارى المصري.





جوائز المسابقةجوائز مالية قيمة:

الأول : جائزة بقيمة (25000 جنيه) فقط خمسة وعشرون ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 75%.

الثانى : جائزة بقيمة (20000 جنيه) فقط عشرون ألف جنيه للفائز الثانى بشرط الحصول على 70%.

الثالث : جائزة بقيمة (15000 جنيه) فقط خمسة عشر ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 65%.

الرابع : جائزة بقيمة (10000 جنيه) فقط عشرة آلاف جنيه للفائز الرابع بشرط الحصول على 60%.

الخامس : جائزة بقيمة (5000 جنيه) فقط خمسة آلاف جنيه للفائز الخامس بشرط الحصول على 60%.

خمس عشرة جائزة تشجيعية قيمة كل منها (2000جنيه ) فقط ألفان جنيه، بشرط الحصول على 55%.

ثلاثون جائزة تشجيعية قيمة كل منها (1500 جنيه) فقط ألف وخمسمائة جنيه.

مع ضم من يحصل على جائزة من الجوائز الخمس الأول فى المسابقة من الأئمة الذين تنطبق عليهم شروط الإيفاد بغض النظر عن تاريخ تعيينهم للتصفيات النهائية للإيفاد الدائم بديوان عام الوزارة ، وضم الواعظات الخمس الأول فى المسابقة إلى الواعظات المتميزات.