القاهرة تحسم الجدل.. هل يدفع المواطنون رسومًا مقابل صف سياراتهم أمام منازلهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

نفى اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، صحة ما تردد بشأن دفع المواطنين رسومًا شهرية مقابل ركن سياراتهم في الشوارع أمام منازلهم.

وقال عوض، لمصراوي، إنه يتم طرح ساحات انتظار فارغة أو أماكن فارغة وشوارع رئيسية وأمام المولات، فضلا عن طرح ساحات المحافظة القديمة بالنظام الجديد.

وأكد متحدث العاصمة: لو أنت قدام بيتك وجيرانك في البيت راكنين تحت العقار مفيش رسوم على ده نهائي، علشان الناس تكون مستوعبة.

خاص| 342 جنيهًا رسوم ركن السيارات شهريًا بشوارع القاهرة

وأشار اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، إن تسعيرة انتظار المركبات بالشوارع في الأحياء التي تطبق بها في المحافظة تبلغ 342 جنيها في الشهر.

وأضاف عوض، أن هذه التسعيرة موحدة على المناطق التي يطبق فيها القانون في نطاق العاصمة.

وأشار المتحدث باسم المحافظة، إلى أن المحافظة تدرس النزول بهذه التسعيرة في بعض المناطق المستهدف تطبيق المنظومة بها وذلك مراعاة لطبيعة المنطقة الاقتصادية.

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