شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم البدء فى فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، موضحة أنه على الطالب متابعة الموقع الإلكترونى لمعرفة مصير التظلم.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أن هناك طرق للاستعلام على نتيجة التظلمات، موضحة أنه سوف يتسلم الطالب نتيجة التظلم إلكترونيا تتضمن التأكد من سلامة الورقة الامتحانية للطالب والدرجات الحاصل عليها، وأيضا نسخة من ورقة إجابته المصححة حتى يطمئن على سلامة التصحيح الإلكترونى. وتابعت الوزارة أنه يتم إرسال نتائج فحص التظلمات حتى 13 سبتمبر المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها:

عدم سداد أية رسوم (التظلم مجاني)، ولا توجد قيود على عــدد المواد، ومدة التظلم أسبوع يبــدأ من السبت 21-08-2021 م حتى الخميس 26-08-2021 م، ويتــم تحديـد المادة أو المواد المتظـــلم منها.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعــة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجـة طلب التظلم.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك الدخول على الرابط التالي: https://tazalom.emis.gov.eg