شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: التوسع فى الزراعة التعاقدية يحمى الفلاحين من تضارب الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن اتجاه الحكومة للتوسع فى الزراعة التعاقدية وتعميمها على أكبر عدد ممكن من الحاصلات، أمر جيد، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح أسعار مجزية وعادلة ولا تعرضه للتضارب أو ارتفاع الأسعار، موضحا أن الحكومة كانت فى السابق تتعاقد على المحاصيل الاستراتيجية، مثل: قصب السكر، بنجر السكر، القمح والأرز، ومؤخرا تعاقدت على عباد الشمس وفول الصويا مع الفلاحين لتوريدهم للدولة.

وأوضح خليفة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الذرة الصفراء أو الشامية، مازالت ضمن المحاصيل التى لم يتم التعاقد عليها، إلا أنه مؤخرا أبرم اتحاد منتجى الدواجن اتفاقيات مع المزارعين لتوريد المنتجات الخاصة بالذرة الشامية.

وأشار إلى أن التوسع فى الزراعة التعاقدية يأتى فى ضوء ما نص عليه الدستور بشأن التزام الدولة بتسويق الحاصلات وتوفير مستلزمات الانتاج، قائلا: وبالتالى الخطوات التى تمت فى المحاصيل الاستراتيجية قالقمح والأرز وقصب السكر واكتملت بفول الصويا وعباد الشمس، أمر محمود، وكان يحتاج إلى التعاقد على باقى المحاصيل حيث أن الزراعة التعاقدية خطوة هامة لحماية الفلاحين.