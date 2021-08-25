شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: أسعار انتظار السيارات بالشوارع تخضع للتقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

التنمية المحلية: أسعار انتظار السيارات بالشوارع والجراجات تخضع للتقييم

التعليم العالى: تمويل 61 مشروعا داخليا بمركز تطوير الفلزات من ميزانية 2021 التنمية المحلية: قانون "السايس" يحقق الانضباط بالشوارع ويحمى المواطنين وزيرة التضامن: "حياة كريمة" هدفها وقف توريث الفقر للأجيال القادمة

وزيرة التضامن: نسبة التعليم الجامعى بين أسر تكافل وكرامة أقل من 1%