شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: أسعار انتظار السيارات بالشوارع تخضع للتقييم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
التنمية المحلية: أسعار انتظار السيارات بالشوارع والجراجات تخضع للتقييم
وزيرة التضامن: نسبة التعليم الجامعى بين أسر تكافل وكرامة أقل من 1%
التعليم: نتيجة الثانوية العامة تمت وفق آليات محكمة وتأمين كبير
وزير الأوقاف: اهتمام الرئيس السيسي بالوعى بمثابة دعم لنا فى نشر الفكر الوسطى
الصحة: استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما منذ 14 يوليو الماضى
اعرف إزاى تستخرج محفظة نقدية لاستقلال المترو بدلا من التذاكر الورقية
وزيرة الهجرة عن عودة المصريين من أفغانستان: القيادة السياسية تهتم بأبنائها أينما كانوا
التعليم: البابل شيت للثانوية تمت مراجعته بدقة قبل تصحيحه للتأكد من بيانات الطالب
الصحة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا
تنسيق الجامعات 2021: 95 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن
التعليم العالى: تمويل 61 مشروعا داخليا بمركز تطوير الفلزات من ميزانية 2021
وزيرة الهجرة: المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية إنسانى ووطنى
التعليم: معلمون وموجهون شاركوا فى وضع أسئلة الثانوية والسؤال يحتاج 3 أيام
أكاديمية البحث العلمى ومكتبة الإسكندرية يعلنان برنامج "منح ما بعد الدكتوراه"
التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية تم وفق نماذج إجابات محددة لكل كراسة أسئلة
التعليم: مطابقة بيانات الطالب على السيستم أثناء تصحيح امتحانات الثانوية