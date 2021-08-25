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أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: أسعار انتظار السيارات بالشوارع تخضع للتقييم

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

 

التنمية المحلية: أسعار انتظار السيارات بالشوارع والجراجات تخضع للتقييم

وزيرة التضامن: "حياة كريمة" هدفها وقف توريث الفقر للأجيال القادمة
التنمية المحلية: قانون "السايس" يحقق الانضباط بالشوارع ويحمى المواطنين
التعليم العالى: تمويل 61 مشروعا داخليا بمركز تطوير الفلزات من ميزانية 2021

 

وزيرة التضامن: نسبة التعليم الجامعى بين أسر تكافل وكرامة أقل من 1%

الصحة: دمج القوافل الطبية لتقديم الخدمات فى قرى الريف ضمن مبادرة حياة كريمة
وزيرة التضامن: المجتمع المدنى بمصر أصبح قويا ويمتلك رؤية فى التنمية المستدامة

 

التعليم: نتيجة الثانوية العامة تمت وفق آليات محكمة وتأمين كبير

وزير الأوقاف: اهتمام الرئيس السيسي بالوعى بمثابة دعم لنا فى نشر الفكر الوسطى

الصحة: استقبال 2003 متبرعين بمراكز تجميع البلازما منذ 14 يوليو الماضى

اعرف إزاى تستخرج محفظة نقدية لاستقلال المترو بدلا من التذاكر الورقية

وزيرة الهجرة عن عودة المصريين من أفغانستان: القيادة السياسية تهتم بأبنائها أينما كانوا

التعليم: البابل شيت للثانوية تمت مراجعته بدقة قبل تصحيحه للتأكد من بيانات الطالب

تنسيق الجامعات 2021.. مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الأولى سرعة تسجيل الرغبات

 

الصحة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين الممتنعين عن تلقى لقاح

تنسيق الجامعات 2021: 95 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

التعليم العالى: تمويل 61 مشروعا داخليا بمركز تطوير الفلزات من ميزانية 2021

وزيرة الهجرة: المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية إنسانى ووطنى

التعليم: معلمون وموجهون شاركوا فى وضع أسئلة الثانوية والسؤال يحتاج 3 أيام

أكاديمية البحث العلمى ومكتبة الإسكندرية يعلنان برنامج "منح ما بعد الدكتوراه"

التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية تم وفق نماذج إجابات محددة لكل كراسة أسئلة

التعليم: مطابقة بيانات الطالب على السيستم أثناء تصحيح امتحانات الثانوية

التموين تحرر 580 مخالفة لعروض وهمية للمحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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