شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: استمرار دعم 44 ألف طالب حصلوا على الثانوية العامة ضمن تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك أكثر من 44 ألف طالب من أبناء مستفيدى تكافل اختبروا ثانوية عامة، وستجرى مواصلة دعمهم أيضا فى مرحلة الجامعة، إضافة إلى طلاب ذوى الهمم، ودورنا كتضامن، وتوجيه من الرئيس، بإيلاء هؤلاء الأطفال بأهمية ورعاية، مشيرة إلى أنه سيتم دعم الطلاب ذوى الإعاقة غير القادرين، ويتم دعمهم فورا منذ دخولهم الجامعة، ولن يخرجوا من تكافل بسبب إتمامهم الـ18 عاما، كما سنفتح الباب للطلاب الذين يريدون الالتحاق بالتدريب المهنى، لإعلاء قيمة العمل الحرفى والمهنى.

وأضافت القباج، خلال لايف على clubhous، إن العام الماضى كان هناك تجربة مع طلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، بمساندة المعونة الأمريكية التى كان لها دخل فى إلحاق بعض أبناء تكافل بالجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية، وكذلك جامعة أسيوط، كما يتم التواصل حاليا مع كافة الجامعات الحكومية والخاصة فى مصر، لدعم 10 طلاب من المتفوقين من مستفيدى برنامج الدعم النقدى تكافل، حيث يتم دعمهم من المدرسة وحتى الجامعة، لافتة إلى إطلاق حملة لتكافؤ الفرص التعليمية، وأن الدعم النقدى ارتفع من 6.7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه، مؤكدة أنه جرى وضع العديد من الشروط للاستمرار فى الدعم، ومنها مشروطية التعليم والتزام الأطفال بالحضور فى المدارس بنسبة لاتقل عن 80%.