شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: استمرار دعم 44 ألف طالب حصلوا على الثانوية العامة ضمن تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت القباج، خلال لايف على clubhous، إن العام الماضى كان هناك تجربة مع طلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، بمساندة المعونة الأمريكية التى كان لها دخل فى إلحاق بعض أبناء تكافل بالجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية، وكذلك جامعة أسيوط، كما يتم التواصل حاليا مع كافة الجامعات الحكومية والخاصة فى مصر، لدعم 10 طلاب من المتفوقين من مستفيدى برنامج الدعم النقدى تكافل، حيث يتم دعمهم من المدرسة وحتى الجامعة، لافتة إلى إطلاق حملة لتكافؤ الفرص التعليمية، وأن الدعم النقدى ارتفع من 6.7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه، مؤكدة أنه جرى وضع العديد من الشروط للاستمرار فى الدعم، ومنها مشروطية التعليم والتزام الأطفال بالحضور فى المدارس بنسبة لاتقل عن 80%.