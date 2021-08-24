نشرة الحوادث.. "خلية الكويت" أمام أمن الدولة ومأساة بـ"طريق الواحات" وهتك عرض فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

إحالة 8 متهمين بـ"خلية الكويت" إلى جنايات "أمن الدولة"

أحالت جهات التحقيق، 8 متهمين في القضية رقم 1233 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الكويت" إلى محكمة جنايات أمن الدولة.

الموت على عمق 6 أمتار.. ماذا حدث في فاجعة طريق الواحات؟

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات مصرع 3 عمال وإصابة 7 عمال بموقع تحت الإنشاء بطريق الواحات بنطاق مدينة السادس من أكتوبر.

أشلاء آدمية في إمبابة.. حلاق قتل شقيقه وقطع جثته أجزاء بسبب المال

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات واقعة العثور على أجزاء آدمية بمنطقة إمبابة.

تأجيل محاكمة 11 متهما في خلية "المرابطون 2"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، تأجيل محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم "المرابطون" الإرهابي.

فيديو| يتعاطى "الاستروكس".. ضبط سائق يقود سيارة نقل "عكس الاتجاه" بدائري السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على سائق سيارة ربع نقل، تابعة لإحدى الشركات لا يحمل رخصة، أثناء قيادته السيارة عكس الاتجاه أعلى طريق "دائري السلام" في اتجاه أكاديمية الشرطة قرب نزلة السويس.

"لامس أجزاء من جسدها".. ضبط مالك معرض سيارات هتك عرض فتاة بالعمرانية

ألقت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس القبض على مالك معرض لتأجير السيارات بالعمرانية؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة.