الموت على عمق 6 أمتار.. ماذا حدث في فاجعة طريق الواحات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات مصرع 3 عمال وإصابة 7 عمال بموقع تحت الإنشاء بطريق الواحات بنطاق مدينة السادس من أكتوبر.

صباح الثلاثاء، تلقى اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث داخل موقع إنشاء كوبري ونفق تنفيذ شركة المقاولون العرب تحديدا بحي الأشجار.

وجه العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بسرعة انتقال رجال الشرطة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر.

معاينة المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، توصلت إلى أنه بعد انتهاء الشركة المنفذة من إنشاء نفق (كوبري رقم 8) الرابط بين طريق الواحات إلى الطريق الدائري، شرع القائمون على المشروع في إنشاء خزان حريق "طوارئ" بجوار النفق لخدمة المنطقة.

استخدم العمال حفار وصولا إلى عمق 6 أمتار وطول 40 مترا وعرض 10 أمتار. أمس الاثنين أقام العمال جدارا على أن يتم استئناف العمل وبناء الثاني في اليوم التالي.

اليوم، بدأ العمال في بناء الحائط الثاني لكنهم فوجئوا بانهيار السقالات وسقوط الحائط الذي تم تشييده بالأمس على العمال بالأسفل.

حسب تحريات اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أسفر الحادث عن مصرع عاملين اثنين تم انتشال جثتيهما فيما أصيب 8 أخرون نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ اثنين آخرين لم يصابا بأي ضرر.

وارتفع عدد الضحايا إلى 3 وفيات بعدما لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرا بإصابته بكسور متفرقة ونزيف داخلي.

الحادث أسفر عن مصرع كل من شعبان أحمد محمد 40 سنة وبدري محمود سيد 43 سنة، فيما أصيب 8 أخرون -فارق أحدهم الحياة لاحقا- وهم كل من: عبد القادر جودة عبد الفتاح 59 سنة، هلال كامل خضر 56 سنة، أشرف عيد عبد العظيم 41 سنة، أحمد رمضان زكي 30 سنة، وشقيقه شعبان 40 سنة، محمد عبد الله علي 40 سنة، مصطفى سعيد مصطفى 42 سنة، أحمد محمد أحمد 37 سنة.

بدوره، وجه اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، بسماع أقوال القائمين على المشروع للوقوف على ملابسات الحادث كاملة.