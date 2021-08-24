"لامس أجزاء من جسدها".. ضبط مالك معرض سيارات هتك عرض فتاة بالعمرانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس القبض على مالك معرض لتأجير السيارات بالعمرانية؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من مأمور قسم العمرانية بحضور فتاة تبلغ من العمر 19 سنة تتهم رئيسها في العمل "معرض سيارات" بهتك عرضها.

وشكل العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة العمرانية والطالبية فريق بحث تنسيقا مع مباحث العمرانية؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

تحريات الرائد هاني عجلان معاون أول العمرانية، اكدت صحة البلاغ، وأن المشكو في حقه حاول احتضانها بالقوة ولامس أجزاء حساسة من جسدها لكنها نهرته.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية تحت إشراف الرائد إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية، من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مبررا فعلته "ساعة شيطان".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.