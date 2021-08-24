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بتقدير جيد.. "شريعة وقانون القاهرة" تعلن تخرج الداعية مبروك عطية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، تخرج الدكتور مبروك عطية العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية للبنات، بتقدير جيد.

وقالت الكلبة عبر حسابها على فيسبوك: "دائماً ما يتخرج من كلية الشريعة والقانون العلماء والأعلام على مر العصور، وها هو الآن بعد رحلة علم بتخرج الدكتور مبروك عطية، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية للبنات، من الكلية ومازال عطاء الكلية مستمرا".

ونشرت الكلية شهادة التخرج الخاصة بالدكتور مبروك عطية، والتي اعتمدت بتاريخ ٣٠ يوليو الماضي، بتقدير عام جيد من قسم الشريعة الإسلامية.

وشغل الدكتور مبروك عطية منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج خلال الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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