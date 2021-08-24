حبس وغرامة.. تعرف على عقوبات عمل "السايس" دون ترخيص



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حدد قانون تنظيم السيارات المعروف إعلاميًّا بـ"قانون السايس"، والذي بدأت الحكومة تطبيقه في محافظة الجيزة، تحديد عدد من العقوبات ضد المخالفين.

ويرصد "الخليج 365" أبرز العقوبات التي نص عليها القانون لمعاقبة كل من يزاول مهنة السايس دون ترخيص، والتي جاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحدَّيها في حالة العود.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلَّ مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصَّل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحدَّيها في حالة العود.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.