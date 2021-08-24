رغم تأكيد الوزارة.. رئيس حي الوايلي: لم نطبق منظومة انتظار السيارات في الشوارع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد عقل، رئيس حي الوايلي، إن قانون انتظار المركبات في الشوارع لم يُطبق في الحي على أرض الواقع حتى تاريخه.

وأضاف عقل، لمصراوي، الثلاثاء، أنه لم ترد إلى الحي أي تعليمات رسمية بشأن تطبيق القانون حتى الآن.

وبشأن تضمين بيان وزارة التنمية المحلية الصادر بشأن تطبيق القانون لاسم حي الوايلي ضمن الأحياء التي بدأت التطبيق في القاهرة، رد رئيس الحي قائلا: ربما سيتم إرسال التعليمات الرسمية إلى الحي لبدء التطبيق لكن حتى الآن لم يبدأ تطبيق المنظومة.

كانت وزارة التنمية المحلية، قالت في بيان صادر عنها صباح اليوم الثلاثاء، إن منظومة انتظار المركبات في الشوارع بدأ تطبيقها فعليا في 7 أحياء 6 منها بالقاهرة وحي وحيد بالجيزة هو حي الدقي.

ومن بين المناطق التي تم تطبيق النظام الجديد فيها "بحسب الوزارة" حي الوايلي، و5 أحياء أخرى في القاهرة وهي: بولاق أبوالعلا، عابدين، وسط القاهرة، غرب القاهرة، والسيدة زينب.

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